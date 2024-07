Shakira to ikona seksu i uznana wokalistka, a także przykładna partnerka i matka. Razem z Gerardem Pique doczekali się już pierwszego potomka, a niedawno artystka podzieliła się wspaniałą nowiną o drugiej ciąży. Będąc w Polsce udzieliła wywiadu w programie śniadaniowym i powiedziała o swoim najnowszym projekcie. Zobacz: Dziwne wspomnienie Shakiry z wizyty w Polsce

Kolumbijka w "Dzień Dobry TVN" pochwaliła się, że nawiązała współpracę ze znaną firmą produkującą zabawki dla dzieci, Fisher-Price. Efektem tej współpracy będzie linia First Steps dostępna w sprzedaży już w listopadzie. Wśród zabawek z kolekcji Shakiry znalazła się między innymi piłka nożna, która gra muzykę i klocki z alfabetem. Co ciekawe zysk ze sprzedaży tych projektów zostanie przeznaczony na fundację Barefoot Foundation, która pomaga dzieciom w Kolumbii. Piosenkarka zdradziła, dlaczego zgodziła się na udział w przedsięwzięciu:

Zrobiłam to przede wszystkim dlatego, że działam na rzecz powszechnego dostępu do edukacji. Zajmuję się budową nie tylko szkół, ale też centrum wczesnego rozwoju w całej Ameryce Południowej i w moim rodzinnym kraju. Ciągle muszę przekonywać rządy różnych państw i ludzi biznesu o tym, jak ważne jest, by nie kwestowali w edukacji dzieci, również tych najmłodszych. Dlatego pomyślałam, że kolejnym naturalnym krokiem w tym moich działaniach będzie zaprojektowanie zabawek, by ułatwić życie matkom, które tak jak ja martwią się o odpowiedni rozwój swoich dzieci. - mówiła Shakira