Kilka tygodni jeden z zagranicznych serwisów podał informacje o ciąży Shakiry. Artystka jakiś czas później sama potwierdziła informację. Zdradziła również, że spodziewa się drugiego syna. Piosenkarka czuje się znakomicie. Przypomnijmy: Najpiękniejsza rodzina świata się powiększa: Shakira jest w drugiej ciąży!

Shakira doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jej ciąża wzbudzi wielkie zainteresowanie fotoreporterów. Przekonać się mogła o tym niedawno podczas spaceru z synem Milanem, kiedy to paparazzi z ukrycia zrobili jej kilka zdjęć. Nie da się nie zauważyć, że brzuszek artystki jest coraz większy - spekuluje się, że to już trzeci miesiąc. Przyszła mama nie wyglądała jednak na szczęśliwą. Może to ostatnie problemy w związku z oskarżeniami o plagiaty popsuły jej humor?

Shakira z synem na Mundialu: