Nikt nie ma wątpliwości, że tzw. „sweet fotki” czy „selfie” opanowały świat - zdjęcia z ręki pstrykają sobie wszyscy, a na zdecydowane prowadzenie w tej kwestii wysunęły się gwiazdy, które opanowały sztukę robienia „samojebek” do perfekcji. Na taką fotkę zdecydowali się nawet członkowie rodziny królewskiej. Przypomnijmy: Jest pierwsze selfie w rodzinie królewskiej. Kogoś na nim zabrakło

Członkowie rodziny królewskiej mają najwyraźniej patent na hitowe zdjęcia, bo kolejna fotka robi właśnie furorę w sieci. Rekordy popularności bije selfie dwóch Brytyjek, na której na drugim planie pozuje uśmiechnięta... królowa Elżbieta II. Nie dość, że taka wesoła mina królowej to rzadkość, to jej „wtargnięcie” w kadr nastolatek jest chyba jedną z najzabawniejszych sytuacji z jej udziałem. Do sytuacji doszło podczas wizyty Elżbiety II na turnieju hokejowym Commonweath Games.

Zobaczcie sami - najlepsze selfie do tej pory?

