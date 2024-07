Moda na zdjęcia typu selfie nieustannie trwa. Gwiazdy prześcigają się w najbardziej pomysłowych zdjęciach, które podbijają później internet. Dotychczasowym królem selfie z pewnością można było uznać Dawida Wolińskiego, który regularnie fotografuje się w windzie. Na konferencji TVN wraz z ekipą Top Model i Agnieszką Szulim również nie mogło zabraknąć pamiątkowej fotki. Przypomnijmy: Gwiazdorskie selfie Szulim, Wolińskiego, Tyszki i Sokołowskiej. Nakryła ich Jabłczyńska i...

Reklama

Tymczasem Agnieszka zaskoczyła na Instagramie nowymi fotkami, które na pewno można uznać za najlepsze selfie. Gwiazda TVN pozuje bowiem... ze świnią i koniem! Wszystko za sprawą sesji do kalendarza fundacji Viva!, w której zdecydowała się wziąć udział. Szulim zachęca ponadto do zaadoptowania tych zwierząt. Prezenterce od zawsze ich los leży na sercu, dlatego też w tak oryginalny sposób nakłania do pomocy.

Jak wam się podoba selfie Agnieszki?

Zobacz: Sylwetka Szulim to efekt ciężkiej pracy. Agnieszka zdradziła jaką dietę stosuje

Zobacz także

Reklama

Agnieszka Szulim na konferencji TVN w stylizacji za 15 tysięcy: