Bez wątpienia Agnieszka Szulim i Kuba Wojewódzki to dwie największe gwiazdy wczorajszej konferencji ramówkowej TVN. Zarówno dziennikarka jak i showman wzbudzają wiele emocji i ludzie ich albo kochają, albo nienawidzą.

Dziennikarz dodał na swoim profilu na Instagramie selfie z gwiazdą, na którym widać, że bardzo się lubią i mają dystans do siebie i tego, co dzieje się wokół ich osoby. Fanom najwyraźniej też taki duet przypadł do gustu, ponieważ pod fotką pojawiają się komentarze:

Obydwoje najlepsi

Najlepszy duet

Moi ulubieńcy

A może warto wymyślić program, który poprowadziliby we dwójkę?

#takasytuacja#szulim#aplauz#aplauz#polecam#torpeda#viva#najpiekniejsi#w#tvn#kubawojewodzki Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kuba Wojewodzki (@kuba_wojewodzki_official)

5 Sie, 2015 o 8:02 PDT

