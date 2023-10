Choć Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie już niemal półtora roku temu, jego echa w mediach nadal nie milkną. Ostatnio Marcin Hakiel zakończył związek z kolejną partnerką, Dominiką, a przy tej okazji otworzył się nieco przed fanami na emocjonalne tematy. Wyznał między innymi, że zatrudnił detektywa, który miał śledzić Katarzynę Cichopek. Teraz do tej informacji odniósł się znany z ciętego języka Kuba Wojewódzki. Co na to Marcin Hakiel?

Kuba Wojewódzki drwi z Marcina Hakiela. Ten reaguje

Choć początkowo Marcin Hakiel nie komentował szeroko rozstania z Katarzyną Cichopek i jej związku z Maciejem Kurzajewskim, zdarzają się momenty, gdy tancerz otwiera się przed fanami i na jego instagramowym profilu można przeczytać kilka osobistych słów. Tak było również ostatnio, gdy Marcin Hakiel w sesji pytań i odpowiedzi przyznał, że ... będąc w związku z Katarzyną Cichopek, wynajął detektywa, by udowodnić małżonce zdradę!

Do jego słów odniósł się na łamach "Polityki" Kuba Wojewódzki. W sekcji "Kronika popkulturalna" nawiązał do wypowiedzi Marcina Hakiela, w niewybredny sposób określając jego działanie jako "tandetny serial".

- Marcin Hakiel, były małżonek Kasi Cichopek, wyznał swoim fanom, że wynajął prywatnego detektywa, aby zdemaskować niewierność partnerki. Kasia jest znana z gry w tandetnym serialu. On teraz też - podsumował Kuba Wojewódzki.

Marcin Hakiel najwyraźniej poczuł się poruszony komentarzem Kuby Wojewódzkiego, bo postanowił udostępnić fragment czasopisma na swoim InstaStories. Jak napisał, ma nadzieję, że "szpila" wbita przez Kubę Wojewódzkiego pozwoliła mu poczuć się lepiej.

- Dzięki za dobre słowo. Mam nadzieję, że poczułeś się lepiej - pisze Marcin Hakiel.

Ostatnio fani mogą obserwować zaskakującą otwartość Marcina Hakiela na Instagramie - być może dlatego tancerz zdecydował się zareagować na ironiczny komentarz Kuby Wojewódzkiego. Niedawno Marcin Hakiel opowiadał fanom między innymi o tym, jak radził sobie po rozstaniu z Katarzyną Cichopek i co przynosiło mu ulgę.

- Dużo czytałem, to mi pomagało - pisał Marcin Hakiel.

Jak widać, czytanie prasy zajmuje Marcinowi Hakielowi czas również po niedawnym rozstaniu z partnerką, Dominiką. Czekacie na odpowiedź Kuby Wojewódzkiego?

