Radzimir Dębski to ostatnio jedno z najgorętszych nazwisk w show-biznesie. Po tym jak wygrał konkurs na remiks piosenki Beyonce "End Of Time" jego kariera ruszyła z kopyta. Muzyk zaczął pojawiać się w najważniejszych programach w polskiej telewizji, a na salonach oblega go tłum fotoreporterów. Tak samo było podczas pierwszej próby w Opolu.

Dziś rozpoczyna się kolejny Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, podczas którego zobaczymy na scenie m.in. właśnie Radzimira. Wzdychają do niego tysiące Polek, więc to, co będzie grał nie jest do końca istotne. Dla nich ważne jest żeby się tylko pojawił i zaśpiewał swoim charakterystycznym, męskim głosem nawet cover piosenki "Szalona", którym urzekł goszcząc u Szymona Majewskiego. Chyba lepszej reklamy do oglądania festiwalu nie potrzeba? ;-)

A tak wygląda przystojny Radzimir na opolskiej scenie: