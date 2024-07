6 z 7

Miejsce 2

Paweł Małaszyński – zasady są najważniejsze

To dla niego tysiące Polek włączały telewizor, by go zobaczyć w roli mecenasa Korzeckiego w „Magdzie M.” Jest najbardziej popularnym i zaganianym polskim aktorem. Paradoksalnie twierdzi jednak, że jest... urodzonym domatorem i gdyby mógł, w ogóle nie chodziłby do pracy, tylko spędzał czas z żoną Joanną Chitruszko i 3-letnim synkiem Jeremiaszem. Paweł – Najpiękniejszy Polak 2006 roku zdaniem czytelniczek VIVY! – przyznaje też, że należy do grona rodziców tyleż nadopiekuńczych, co konsekwentnych w przestrzeganiu pewnych zasad. Wzorem Madonny nie pozwala synowi oglądać telewizji. Dlaczego? „Bo to wypacza umysł małego dziecka. Jedynym wyjątkiem są bajki, ale ustaliliśmy, że ich maksymalna dawka dzienna to 15 minut” – mówi w wywiadzie dla pisma „Naj” aktor, zdradzając, że znalazł dla synka inną rozrywkę. – „Czytam mu bajki. Całe setki! Uwielbia zwłaszcza te z cyklu »Legendarne polskie dobranocki« – o Reksiu czy Bolku i Lolku. Szkoda, że nikt od lat nie wznowił serii »Poczytaj mi, mamo, poczytaj mi, tato«. Wychowałem się na tych książeczkach i chętnie poczytałbym je Jeremiaszowi” – zwierza się. Zapytany o to, na jakiego człowieka chciałby wychować syna, odpowiada bez wahania: „Dobrego i takiego, który umie pozytywnie patrzeć na świat. Chciałbym też, żeby wyrósł na silnego faceta o mocnym kręgosłupie, by miał swoje zasady i pomysł na życie. I żeby kochał swojego ojca tak mocno, jak ja swojego”.

Ranking opracował Alek Rogoziński