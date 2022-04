"Love Island" Laura pokazała zdjęcie córeczki! "Minki po tatusiu"

Magda z "Love Island 4" postanowiła pochwalić się świątecznymi zdjęciami z mamą. Finalistka miłosnego show Polsatu uwielbia święta i już wcześniej pokazała zdjęcia świąteczne ze swoim ukochanym Wiktorem. Tym razem jednak bohaterką fotografii jest ukochana mama uczestniczki. Fani już wiedzą, po kim Magda odziedziczyła tak niezwykłą urodę! "Love Island 4" Magda pochwaliła się zdjęciami z mamą. "Myślałam, że to twoja siostra" Uroda Magdy z "Love Island 4" zachwyciła nie tylko męską część mieszkańców wyspy miłości, ale także widzów. Fani szybko okrzyknęli Magdę najpiękniejszą za jej porcelanową cerę, niebieskie oczy i wygląd carskiej księżniczki. Jak się okazuje, urodę Magda odziedziczyła po pięknej mamie, która co jakiś czas pojawia się w relacjach uczestniczki. Odkąd Magda i Wiktor zamieszkali razem , starają się odwiedzać regularnie rodziny każdego z nich. Wiktor miał więc okazję poznać mamę Magdy i z tego, co opowiadała uczestniczka, wspaniale się ze sobą dogadali! Magda wypowiada się zawsze o mamie w superlatywach i chętnie chwali się relacją, jaka łączy ją z rodzicielką. Przy okazji świąt Bożego Narodzenia Magda pochwaliła się więc świątecznymi zdjęciami, a fani nie kryją zachwytu! - Chyba każdy lubi chwile, w których może poczuć się znowu jak dziecko😊💙 Świąteczny czas to chyba najbardziej sprzyjające warunki ku temu😌 No i u kogo, jak nie u mamy?💙👩‍👧❄️🎄 Magiczny czas ❄️✨☃️ - napisała Magda na swoim Instagramie. Zobacz także: "Love Island": Magda i Wiktor chcą mieć dzieci! Zdradzili swoje plany na przyszłość Fani przyznają zgodnie, że przez chwilę byli pewni, że Magda pochwaliła się zdjęciami z siostrą, a nie z mamą! - Mama jak siostra... a jaka...