"Taniec z Gwiazdami' jest nieprzewidywalny. Doskonała prezentacja na parkiecie czasami nie wystarczy by dostać się do kolejnego odcinka, dlatego uczestnicy niemalże do ostatniej chwili nie mogą odetchnąć z ulgą. W ostatnim odcinku z programem pożegnali się Jacek Jeschke i Jamala. Internauci zawyrokowali, że to przez fakt, że lada chwila tancerz zostanie ojcem. Hanna Żudziewicz nie zostawiła tego bez komentarza:

Nie ma to, jak jeszcze dowalić ciężarnej - napisała zdenerwowana.

Przyszła mama nie wytrzymała.

"Taniec z Gwiazdami": Hanna Żudziewicz ostro o komentarzach na temat Jacka Jeschke

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke są uwielbianymi przez widzów tancerzami "Tańca z Gwiazdami'. W 13. edycji show, tylko Jacek Jeschke występował na parkiecie, ponieważ jego ukochana jest w ciąży. Hanna Żudziewicz kibicowała partnerowi z publiczności. Wzruszający gest Jacka Jeschke podczas jednego z odcinków doprowadził ją do łez. Niestety przygoda tancerza w 13. edycji w 6. odcinku dobiegła końca. Jacek Jeschke i Jamala odpadli z "Tańca z Gwiazdami". Według wielu widzów ten werdykt był niesprawiedliwy, a w sieci pojawiły się komentarze, że powodem miała być ciąża Hanny Żudziewicz:

- Jemu zaraz rodzi się dziecko, a do niej dzieci przyjechały, nie zasłużyli zdecydowanie, ale najwyraźniej tak miało być

- Jacek odpadł, bo lada dzień zostanie tatusiem i musi mieć czas dla Hani.

"- Jacek zostanie zaraz tatą i Hania będzie go potrzebować bardziej niż wcześniej. Szkoda, bo bardzo ładnie tańczyli. Mówi się trudno - opisali widzowie

East News/Wojciech Olkusnik

Hanna Żudziewcz postanowiła zabrać głos i odnieść się do krzywdzących komentarzy dotyczących odpadnięcia Jacka Jeschke i Jamali z "Tańca z Gwiazdami":

Nigdy nie powiedziałam, że jak będzie termin, to Jacka nie będzie w programie. Nie wiem, po co wymyślać coś takiego. Ale oprócz tego, że przykro mi, że Jacek odpadł, to jeszcze serio przykro mi przez taki kłamliwy komentarz. Ale nie ma to, jak jeszcze dowalić ciężarnej.

Instagram @hannazudziewicz

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke lada chwila zostaną rodzicami. Niedawno Hanna Żudziewicz pozowała z brzuszkiem, śmiejąc się "a ta nadal w ciąży". Już niedługo będą mogli wziąć wymarzoną córeczkę w ramiona!

Instagram/Hanna Żudziewicz