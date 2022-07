Kamil Węgrzyn z 5. edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia " marzy o tym, aby się ustatkować. Ma 30 lat, jednak jak do tej pory nie zdecydował się na wyprowadzkę z rodzinnego domu. Czy decyzja o małżeństwie skłoni go do podjęcia dalszych kroków? Poznajcie Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobaczcie, co ze swojego życia pokazuje w sieci! Niedługo dowiemy się, która z uczestniczek 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - Iza , Iga czy Laura - została jego żoną! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Urocza Iga kusi ciałem! Na jej Instagramie jest gorąco! Kamil Węgrzyn ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - wiek, zdjęcia, co robi na co dzień? Kamil Węgrzyn ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma 30 lat i mieszka w Dębicy. Na co dzień pracuje w sklepie z narzędziami. Ten typ pracy umożliwia mu kontakt z ludźmi, co bardzo sobie ceni. Kamil ma również dwie duże pasje, są nimi: jazda na motorze oraz gra w bilard. Klub bilardowy to jego drugi dom. A jak mieszka na co dzień? Kamil nie zdecydował się na wyprowadzkę z rodzinnego domu i wciąż mieszka z rodzicami: Przy moim trybie życia wynajmowanie nie miało sensu, ponieważ ja zbyt mało czasu spędzałem w tym mieszkaniu - wytłumaczył w programie Przy okazji przyznał, że ma trzy starsze siostry. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Izabela została skrzywdzona przez eks. Dziś jest gotowa na nową miłość! Jaka jest na co dzień? Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na Instagramie Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest bardzo aktywny na Instagramie. Po tym, co publikuje w sieci można wywnioskować, że ceni sobie aktywność fizyczną oraz sporty ekstremalne. Na jednym z ostatnich zdjęć...