Już w październiku swoją premierę będzie miała imprezowa gra "DanceStar Impreza” na PlayStation Move! Ambasadorami nowego tytułu zostało dwoje najbardziej przebojowych i znanych polskich artystów młodego pokolenia: Marina oraz Mrozu. "DanceStar Impreza” stworzone zostało przez producentów bestsellerowej serii SingStar. Jest to kontynuacja i druga odsłona gry „DanceStar Party – Zostań Gwiazdą Tańca”, której ambasadorami byli wcześniej Patricia Kazadi oraz Michał Piróg.

Reklama

Marina i Mrozu wystąpili we wspólnej sesji zdjęciowej promującej grę. Obydwoje są oczywiście ubrani według najnowszych trendów. Naszą uwagę przykuła modna kurtka Mariny z elementami moro. Tego typu rzeczy to hit tej jesieni. Jak Marina pozowała do zdjęć? Udało nam się zajrzeć za kulisy:

Reklama

Zobaczcie zdjęcia zza kulis sesji zdjęciowej promującej grę z udziałem Mariny i Mroza: