5 urodowych trików, które powinna znać każda kobieta:

1. Nie liczy się ilość, ale jakość. Nieskazitelnie gładka cera, aksamitne ciało, nienaganny manikiur i pedikiur, zadbana fryzura, precyzyjny makijaż… Zawsze i wszędzie!

2. „Każdy chce być sexy”, mówi Manolo Blahnik. A każda uwodzicielka wie, jak ważne są najmodniejsze szpilki i ile dobrego mogą zdziałać dla sylwetki. Noś je także w buduarze…

3. Smoky eyes i czerwone usta to atrybuty kobiecości i luksusu. Makijażystka Charlotte Tilbury radzi, aby nie zmywać wieczorem dokładnie mascary – rano będziesz mieć sexy makijaż!

4. Marilyn Monroe ubierała się do snu w mgiełkę Chanel N°5. Szukaj sprawdzonych pudrowych lub orientalnych nut na bazie kwiatów. Będziesz pachnieć zmysłowo i luksusowo.

5. W ciepłym świetle skóra wygląda bardziej miękko i gładko. Trudno o taki efekt przy ostrej jarzeniówce. Najlepszy rezultat uzyskasz, zapalając nastrojowe, aromatyczne świece.

Kosmetyki o pudrowych kolorach i zmysłowych zapachach zawładną wyobraźnią twoją i jego.

1. Zestaw lakierów Manucure Couture (YSL, 135 zł).

2. Błyszczyk Pure Color (Estée Lauder, 105 zł).

3. Błyszczyk Levres Scintillantes (Chanel, 117 zł).

4. Kredka do oczu Koronkowa edycja (Avon, 23 zł).

5. Kwiatowo-owocowy zapach Play It Lovely (Playboy, 50 ml, 60 zł).

6. Róż French Coquettes Multi LumiŹre (Lancôme, 210 zł).

7. Nabłyszczający puder do twarzy i ciała (Gosh, 49,90 zł).

8. Orientalny, zmysłowy zapach Royal Desire (Christina Aguilera, 50 ml, 143 zł).

9. Puder Palette Prodige Face & Blush (Clarins, 170 zł).

10. Mydełko Chanel N°5 (3 szt./191 zł).

11. Zapachowy puszek z rozświetlającym pudrem In Case of Love (Pupa, w zestawie z perfumami i podwiązką 155 zł).

12. Pachnąca jak luksusowy puder woda Chloé Love (Chloé, 50 ml, 290 zł).

13. Róż Baroque Couture (Pupa, 75 zł).

14. Kwiatowo-owocowy zapach In Case of Love (Pupa, zestaw 155 zł).

W kompozycji użyto biżuterii marki Apart: pierścionek srebrny z cyrkoniami, 199 zł; naszyjnik z pereł, 149 zł; pierścionek srebrny z cyrkoniami, 104 zł, pierścionek srebrny z cyrkoniami i perłą,159 zł, www.apart.pl