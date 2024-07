– Sebastian, Ty ledwo żyjesz.

Sebastian Karpiel-Bułecka: (trze oczy i mierzwi włosy) Niewiele ostatnio spałem. Zaledwie po kilka godzin na dobę. Ciągle były koncerty. Tylko nie myśl, że się tu skarżę! Uwielbiam grać. Psychicznie wtedy odpoczywam. Tylko fizycznie trudno mi dojść do siebie. Dzisiaj mam pierwszy wolny dzień od kilku tygodni. A w poniedziałek w końcu pojadę do siebie, do Zakopanego.

Reklama

– Nie lubisz Warszawy?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Nie chodzi o Warszawę. Wiesz, jestem góralem, trudno mi żyć w dużym mieście. Po kilku dniach tu spędzonych nie mogę sobie znaleźć miejsca. Ruch, gwar, ciągły pośpiech – to mnie najbardziej wykańcza. I smutno mi, kiedy idąc ulicami, widzę ludzi z pochylonymi głowami, ze wzrokiem wbitym w ziemię. Nigdy nie zdarzyło mi się zobaczyć w centrum Warszawy kogoś, kto obserwowałby niebo. Wszyscy mają zatroskane miny, cały czas się gdzieś spieszą, a ja nie chcę żyć w takim pędzie. Lubię rozkoszować się spokojem i nie mogę zrozumieć niektórych miejskich zasad, choćby tej, że kiedy chcesz odwiedzić kumpla, to musisz do niego zadzwonić z trzydniowym wyprzedzeniem. Co to za paranoja. U mnie w Kościelisku, kiedy chcesz do kogoś przyjść, to po prostu idziesz i już.

– To górale najlepiej wiedzą, jak żyć?

Sebastian Karpiel-Bułecka: O nie! Jestem daleki od takiego stwierdzenia. Wiem, że w Polsce na przełomie XIX i XX wieku Podhale było miejscem, które skupiało ówczesną elitę intelektualną. Wielu wybitnych polskich twórców zachwycało się zwyczajami i mądrością życiową górali. To spowodowało, że do tej pory wśród górali pokutuje przekonanie, iż Zakopane jest pępkiem świata. A tak do końca nie jest. Górale, jak wszyscy inni, mają i wady, i zalety.

– A co najbardziej w nich cenisz?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Niech się zastanowię... Trudno na takie pytanie odpowiadać, bo w końcu sam jestem góralem, ale myślę, że w większości to honorowi ludzie. Tylko wiesz, kiedy tak mówię, już słyszę mieszkańców innej części Polski, którzy mówią: „A co, my nie jesteśmy honorowi?!”. Dla mnie magia Podhala to muzyka, kultura. Wychowałem się tam i za nic na świecie nie chciałbym zamieszkać gdzie indziej. Zresztą obiecałem sobie, że w ciągu kilku lat postawię w Kościelisku dom swoich marzeń. Sam go zaprojektuję i będę doglądał budowy. Jeszcze nie zacząłem robić szkiców, ale wszystko mam w głowie.

– Muzyk z architektoniczną pasją. Jak to się stało, że zacząłeś studiować architekturę?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Architektura mnie zawsze pasjonowała. Siadasz nad kartką w ciszy i skupieniu i zastanawiasz się nad tym, jak ma wyglądać miejsce, w którym ty lub ktoś z twoich bliskich, przyjaciół czy znajomych będzie spędzał życie. To piękne.

Zobacz także

– Podobno mama wybrała Ci te studia.

Sebastian Karpiel-Bułecka: W życiu! Moja mama nigdy niczego mi nie narzucała. Jasne, że były momenty, kiedy się o mnie niepokoiła. Najgorzej było chyba wtedy, gdy wywalili mnie z technikum, bo zamiast chodzić na lekcje, wolałem muzykować z kumplami. Wtedy nie było wesoło. Ale udowodniłem jej, że nie jestem najgorszy, skończyłem liceum, a potem wyjechałem na studia na Politechnikę Krakowską. Dyplom zrobiłem w terminie i myślę, że mama była ze mnie dumna.

– A jak przetrzymałeś te pięć lat studiów w dużym mieście?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Oj, na początku było mi bardzo ciężko. Wracałem z uczelni o 18 i kładłem się spać, bo byłem nieprzytomny. A potem wstawałem o 21, przygotowywałem się do zajęć i znowu spałem. Mój organizm samoczynnie bronił się chyba przed wielkomiejskim środowiskiem. Ale przecież nie jestem jakimś dzikusem, w końcu się przyzwyczaiłem.

– Nie bałeś się, że architektura zupełnie wyprze muzykę z Twojego życia?

Sebastian Karpiel-Bułecka: No co ty! Muzykę mam w sercu, tego nie da się wyprzeć. Kiedy byłem mały, szybko zrozumiałem, że na Podhalu szanuje się najbardziej tych, którzy czują muzykę. Byłem ambitny, też chciałem grać. Tym bardziej że jako kilkulatek byłem zafascynowany swoim przyrodnim bratem. Jest charyzmatyczną postacią. Starszy ode mnie o 20 lat, multiinstrumentalista, architekt. Marzyłem, że kiedyś będę taki jak on. To przede wszystkim dzięki niemu zacząłem śpiewać i pasjonować się muzyką. Na początku interesowałem się muzyką podhalańską, a potem z chłopakami, z którymi teraz tworzymy Zakopower, postanowiliśmy pójść dalej. Graliśmy muzykę Karpat: słowacką, węgierską, rumuńską. Marzyliśmy o tym, żeby stale rozwijać się muzycznie. Nasze ambicje poparte ciężką pracą doprowadziły do powstania zespołu Zakopower. Dzięki przyjaźni z Mateuszem Pospieszalskim i jego wielkiemu zaangażowaniu udało nam się stworzyć bardzo oryginalny „produkt muzyczny”, o ile muzykę można tym mianem określić.

– Nie popsuło się między Wami, kiedy Wasza kariera nabrała rozpędu, gdy zaczęły się koncerty, wywiady, konkursy?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Wcale. Zakopower tworzą ludzie, którzy twardo stąpają po ziemi. To są moi najlepsi przyjaciele, do których mogę zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, pogadać, poradzić się. Tak naprawdę to ja mam chyba w tej całej drużynie najtrudniejszy charakter. Jestem niecierpliwy, wybuchowy, miewam humory. Ale chłopcy mnie znają i wiedzą, że szybko mi przechodzi, i nie przejmują się tym za bardzo (śmiech).

– Chciałeś być sławny?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Nigdy tego nie planowałem. Zawsze chciałem grać, marzyłem, żeby ta nasza muzyka była rozpoznawalna. To było i jest najważniejsze.

– Często o tym, co najważniejsze, o życiu, rozmawiasz z mamą?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Teraz już nie, bo mama wyjechała z Polski. Mieszka w Chicago z dużą częścią mojej rodziny. Odwiedziłem ich ze trzy, może cztery razy. Ale świetnie pamiętam zasady, które mama mi wpajała. Na przykład taką, żeby w życiu bardziej myśleć o innych niż o sobie.

– Udaje Ci się to na co dzień?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Nie zawsze, ale bardzo się staram. To piekielnie trudne i o wiele łatwiej jest o tym mówić, niż wcielać to w życie.

– Twarde zasady miałeś chyba od zawsze. Powiedziałeś kiedyś, że nigdy nie będziesz uprawiał seksu z kobietą, której nie będziesz kochał.

Sebastian Karpiel-Bułecka: To nadal jest aktualne.

– Nigdy nie odstąpiłeś od tej zasady?

Sebastian Karpiel-Bułecka: To byłoby kompletnie bez sensu.

– A potrafisz sobie wyobrazić, że nie jesteś zakochany kilka lat? Co wtedy?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Nic. Poczekałbym. Bo po co chodzić do łóżka z kimś, kto jest mi obojętny? To nie dla mnie. Seks jest dopełnieniem miłości, a skoro nie ma miłości, to nie ma seksu. Nie wyobrażam sobie inaczej i myślę, że ludzie, którzy tego nie rozumieją, wcześniej czy później są zmęczeni takim życiem.

– A jest coś, o czym marzysz?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Żebym miał gdzie i do kogo wracać. Każdy człowiek potrzebuje azylu, miejsca, żeby się zregenerować, nabrać sił. Dla jednego będzie to kawałek pola, dla kogoś innego rodzinne miasto, dla mnie taką oazą będzie moja rodzina.

– Będziesz swoje dzieci uczył muzykowania?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Będę się starał. Chociaż jestem niecierpliwy i nie mam talentu pedagogicznego. Liczę na to, że moje dzieci odziedziczą miłość do muzyki po swoich przodkach (śmiech).

– Twoja rodzina cieszy się na Podhalu dużą estymą. A skąd przydomek „Bułecka”?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Na Podhalu mieszka dużo rodzin, które noszą takie same nazwisko, mimo że często nie są ze sobą spokrewnione. Przydomki nadaje się dla rozróżnienia rodów. To zabawna historia. Kiedy moja prababcia była chora, jej mama codziennie do szpitala przynosiła pachnące, świeże bułki. Wtedy na Podhalu była bieda i pieczywo było prawdziwym rarytasem, wszyscy babci tych bułek zazdrościli. I stąd wziął się nasz przydomek (śmiech).

– Bardzo dbasz o to, żeby swoich bliskich ochronić przed prasą. Zawsze zaznaczasz, że nie będziesz mówił o życiu prywatnym i broń Boże nie można nawet zapytać, czy jesteś z Kayah, czy nie.

Sebastian Karpiel-Bułecka: No bo nie widzę potrzeby, żeby o tym rozmawiać.

– Hardy z Ciebie góral.

Sebastian Karpiel-Bułecka: Nauczyłem się już, że moje wyznania w tej kwestii i tak nic nie zmienią.

– Próbowałeś kiedyś coś wyznać?

Sebastian Karpiel-Bułecka: Tak. Wiele razy, ale tak się śmiesznie składa, że ludzi nie interesują wyznania, tylko plotki. Wobec tego odpuściłem sobie wszelkie zwierzenia na temat mojego prywatnego życia. I niech tak będzie.

Reklama

Rozmawiała Iza Bartosz

Zdjęcia Zuza Krajewska i Bartek Wieczorek/Photo-shop.pl

Stylizacja Andrzej Sobolewski

Makijaż WILSON

Fryzury Sylwia Kiliś

Produkcja Elżbieta Czaja

Asystent Hubert Massalski