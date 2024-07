Sarah Jessica Parker vs Suri Cruise

1 z 3

Co wspólnego ma córka Toma Cruise’a i Katie Holmes z główną bohaterką „Seksu w wielkim mieście” Carrie Bradshaw? Mimo że między nimi jest 40 lat różnicy, obie piją kawę, chodzą na wysokich obcasach i kochają ciuchy. Garderoba Sarah Jessiki Parker, odtwórczyni roli Carrie, w drugiej części kultowego filmu kosztowała 10 milionów dolarów. Szafa pięciolatki warta jest ponad trzy. „Suri wybiera sobie ubrania, odkąd skończyła półtora roku”, chwali córkę Katie Holmes. I dodaje, że jej dziewczynka dobrze wie, co jej się podoba. „Nawet jeśli dostała coś w prezencie od projektanta. Potrafi podejść do mnie i powiedzieć, żebym odcięła rękawy swetra”, mówi dumna mama. No cóż. Carrie Bradshaw zasłynęła ze swojego umiłowania szpilek i doskonale wyposażonej garderoby. A Suri Cruise? Choć wciąż używa smoczka, jest najlepiej ubranym dzieckiem na świecie.

Na zdjęciu:

W tej kreacji Sarah Jessica Parker jako Carrie Bradshaw ruszyła na podbój Maroka w drugiej części filmu „Seks w wielkim mieście”.

A w takim stroju - czerwona sukienka i różowe balerinki – Suri Cruise razem z mamą robiła zakupy w najmodniejszych butikach w Los Angeles.