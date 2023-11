Na antenę HBO wraca znany dobrze widzom serial "Rozwód". Jest to słodko-gorzka opowieść o małżeństwie, które zdecydowało się na rozstanie po dziesięciu latach wspólnej drogi. Jak się okazuje, ich życie zmierza w kierunku, którego zupełnie się nie spodziewali. Co czeka na Frances (Sarah Jessica Parker) i Roberta (Thomas Haden Church)? Zobaczcie poniżej!

Premiera 3. sezonu serialu HBO "Rozwód"

Po pożarze w galerii Frances szuka dla siebie nowych możliwości w świecie sztuki. Wkrótce jednak zda sobie sprawę, że prawdopodobnie będzie musiała porzucić plany robienia kariery i po prostu zadowolić się "pracą". Tymczasem nowe życie Roberta u boku Jackie (Becki Newton) rozwija się w niespodziewanie szybkim tempie, co sprawia, że mężczyzna zaczyna zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście jest już gotowy na to, aby zacząć wszystko od początku i stworzyć nową rodzinę.

W rolach głównych występują ponownie laureatka czterech Złotych Globów Sarah Jessica Parker (serial HBO Seks w wielkim mieście) oraz nominowany do Oscara Thomas Haden Church (Bezdroża). Obok nich w serialu Rozwód grają także: Tracy Letts, James Lesure i Dominic Fumusa oraz Molly Shannon, Talia Balsam, Becki Newton, Sterling Jerins i Charlie Kilgore. Pomysłodawczynią serialu jest Sharon Horgan (serial Catastrophe).

Trzeci sezon serialu HBO "Rozwód" zadebiutował 2 lipca w HBO i HBO GO. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek już jest dostępny, emisja na antenie HBO zaplanowana została natomiast na godzinę 22:55. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień, we wtorki.

Zobaczcie zwiastun serialu "Rozwód"

Jesteście ciekawi, jak potoczą się losy głównych bohaterów?

Mat. prasowe/HBO