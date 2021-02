"The Voice Kids": Wyszła na scenę, a trenerzy zaniemówili! To nowa Roxie Węgiel?

Czwarta edycja "The Voice Kids" właśnie wystartowała, a dziś widzowie mogli oglądać premierowy odcinek uwielbianego programu, dzięki któremu dziś mamy takie gwiazdy jak Roxie Węgiel i Viki Gabor. Co więcej, wychodzi na to, że młodym piosenkarkom rośnie ogromna konkurencja, a kiedy na scenie pojawiła się pewna dziewczynka, jurorzy dosłownie zaniemówili i my też! Słysząc ten głos aż trudno się nie wzruszyć. Choć to dopiero początek, już wiemy, że jej występ przejdzie do historii!

"The Voice Kids 4": Nastolatka zachwyciła jurorów! Cleo myślała, że to Whitney!

Podczas premierowego odcinka muzycznego show z udziałem najmłodszych, nie brakowało emocji. Na scenie wystąpiły naprawdę utalentowane dzieciaki, które wcale nie musiały walczyć o uwagę jurorów, a wręcz przeciwnie. To gwiazdy błagały, żeby dołączyły do ich drużyn. Jednak to ta dziewczyna sprawiła, że scena "The Voice Kids" dosłownie zapłonęła! Już po pierwszych dźwiękach odwróciły się aż trzy fotele, a miny jurorów mówiły same za siebie. 12-letnia Sara sprawiła, że w oczach Dawida Kwiatkowskiego i Cleo pojawiły się łzy, a gwiazdy, i podejrzewamy, że telewidzowie równie, zbierali szczęki z podłogi - czego życzyła jej Ida Nowakowska.

- Myślałam, że to Whitney! - krzyknęła Cleo. - Ciebie się nie słucha, ciebie się słyszy - skomentował poruszony Tomson.

Dziewczynka zaśpiewała utwór "Anyone" Demi Lovato i jak się okazuje, wywołała pomiędzy jurorami prawdziwą wojnę. Kogo wybrała? Cóż, to chłopaki wywalczyli serce Sary i 12-latka dołączyła do drużyny Tomsona i Barona. Co więcej wszystko wskazuje, że rośnie nam młoda gwiazda. Nastolatka wyznała, że o muzyce myśli bardzo poważnie i już teraz traktuje ją jak sposób na życie.

Jesteśmy bardzo muzyczną rodziną. Szczególnie z tatą dużo tańczymy i śpiewamy - wyznała.

Sara zachwyca nie tylko talentem, ale i urodą. Widzieliście jej występ? Co sądzicie?

Przed jurorami czwartej edycji "The Voice Kids" naprawdę trudne decyzje. Już pierwszy odcinek show udowodnił, że młodych talentów nie brakuje.

Natasza Młudzik / TVP

Kim jest Sara, która podbiła ich serca? 12-latka ma piękny głos i nietypową urodę, a jej tata pochodzi z Nigerii.