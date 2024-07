Sara Mannei dzięki popularności zdobytej przez ostatnie kilka miesięcy mogła rozwinąć swojego bloga. Wraz z siostrami stworzyła także własny biznes i zajmuje się projektowanie biżuterii. W promocji pomaga jej Agnieszka Szulim. Zobacz: Szulim robi reklamę marce Mannei. Pozuje w kolczykach, które skradły jej serce

Niedawno blogerka pojawiła się także w Project Runway, gdzie jako pasjonatka mody oceniała bieliznę zaprojektowaną przez uczestników programu. W nieemitowanym w telewizji fragmencie programu "Magiel Towarzyski" zdradziła Karolinie Korwin Piotrowskiej jak to wszystko wygląda od kulis. Przyznała także, że Marcin Tyszka może rozśmieszyć ją do łez:

Jest zabawnie jak to za kulisami. Tam jest fajne towarzystwo, teraz Marcina wprowadzili, a on jest jajcarzem. On mnie cały czas rozśmieszał i ja cały czas się śmiałam w ogóle w momentach, w których się nie miałam śmiać. Program z założenie jest bardzo poważny, więc za dużo śmiać się nie wolno, a jak on robił te swoje miny, ma taką śmieszną mimikę twarzy, co mnie po prostu rozbraja.