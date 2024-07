Wszyscy znamy zamiłowanie Sary Boruc do luksusowych ubrań i dodatków. Choć czasem zdarzy jej się założyć coś z H&M, zazwyczaj wybiera rzeczy od najdroższych projektantów (ostatnio chwaliła się ekskluzywnymi butami od Chanel).

Najnowszy nabytek, który możemy podziwiać na Instagramie Boruc, to marynarka z jesienno-zimowej kolekcji Saint Laurent (cena: ok. 9200 zł). Sara nosi ją w komplecie z broszką tej samej marki - ok. 4200 zł. Razem daje to ponad 13 tysięcy złotych... A to dopiero początek - na stylizację Sary składają się inne, również kosztowne rzeczy: spodnie zaprojektowane przez Roberta Kupisza, torebka Hermes oraz biżuteria Sary - SIN by Mannei.

Jak Wam się podoba marynarka Boruc? Jest warta swojej ceny?

Sweet deliveries ???? #saintlaurent #blazer #mymusthave #outfitbySara #sinbymannei Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Sara Boruc-Mannei (@sinbymannei_com) 7 Wrz, 2015 o 3:28 PDT

Marynarka Saint Laurent, ok. 9200 zł

Broszka Saint Laurent, ok. 4200 zł