Zakochani Sara i Artur Boruc w restauracji. Para wybrała dodatki do stylizacji za kilkanaście tysięcy!

Sara i Artur Boruc wybrali się na spacer tylko we dwoje. Para, która na co dzień jest zajęta wieloma obowiązkami zawodowymi, w końcu znalazła czas na wspólne wyjście. Jakiś czas temu Borucowie wrócili z Wielkiej Brytanii i zamieszkali w Polsce, gdzie Sara Boruc realizuje się jako projektantka, a Artur Boruc gra w Legii Warszawa. Podczas wspólnego wyjścia do kawiarni para nie szczędziła sobie czułości. Sami zobaczcie...

Sara i Artur Borucowie zostali przyłapani przez paparazzi podczas spaceru

Nie od dziś wiadomo, że Sara i Artur Borucowie przywiązują dużą wagę do swojego wyglądu, a od kiedy żona piłkarza założyła własną markę odzieżową zawsze stara się, aby jej zestawy były dopracowane w każdym calu. Tym razem Sara Boruc, która pokochała modę na obszerne stylizacje wybrała biały top, jeansową białą koszulę i szerokie beżowe spodnie. Do stylizacji projektantka wybrała białe japonki i torbę Celine Triomphe Bag za niemal 13 tys. zł. Z kolei Artur Boruc postawił na komfortowy look z hitowymi klapkami Yezzy za ok. 2,5 tys. zł.

Sara Boruc już od jakiegoś czasu stawia na luźne stylizacje z barwami natury w roli głównej. Do niedawna czerń i szarość królowały w jej szafie, a ostatnio projektantka coraz częściej sięga po biel i beż. Żona jednego z najpopularniejszych bramkarzy nie zapomniała też o stylowych i... drogich dodatkach. czarna torebka Celine to koszt ok. 13 tys. zł.

Para wybrała się na letni spacer po Warszawie i widać, że towarzyszyły im bardzo dobre humory...

Po przechadzce Sara i Artur Borucowie zajrzeli do jednej z pobliskich kawiarni i spędzili czas na rozmowie przy kawie i ciastku.