Robert Lewandowski w programie Magdy Mołek - "W roli głównej" wyznał, że ma słabość do samochodów. Dziennikarka zapytała go jak często je zmienia, bo paparazzi przyłapali go już kilkukrotnie w różnych autach. Sportowiec bez wahania odpowiedział na to pytanie:

Reklama

Powiem szczerze, że często. Mówię tutaj w miesiącach, latach. Raz na pół roku, może rok, bo jest taka możliwość wymiany, testowania aut.

Jakimi samochodami jeździł Robert Lewandowski?

Piłkarz w swojej kolekcji miał już kilka drogich aut. Jednak tym, który zasługuje na miano najdroższego według moto.wp.pl jest Ferrari F12berlinetta warte aż 1,5 mln złotych. Lewandowski upodobał sobie też Mercedesa CL 63 AMG o wartości 780 tys. złotych, którym jeździł przez kilkanaście miesięcy. Ale Robert nie od zawsze celował w najwyższe półki. Jego pierwszym samochodem był Fiat Bravo, którego obecnie można kupić już za 1000 zł. A czym obecnie jeździ sportowiec? Według najnowszych informacji w garażu Roberta możemy znaleźć Maserati GranTurismo warte ok. 580 tys. złotych.

Czym jeździ Anna Lewandowska?

Żona piłkarza, Anna Lewandowska, też może pochwalić się luksusowym samochodem - Mercedesem E250, którym ostatnio przywiozła swojego ukochanego na zgrupowanie przed meczem Polska:Niemcy.

Zobacz: Anna Lewandowska pokazała swój luksusowy samochód. Ile jest warty?



Zobacz także