Marcin Prokop ma wielką słabość do sportowych samochodów, ale lubi też jeździć terenowymi autami. W jego garażu znalezły się już takie auta, jak Porsche 911, Jeep czy Skoda Superb Combi.

“Jeśli chodzi o auta do jeżdżenia od święta, to lubię często je zmieniać, bo jest to moja pasja, i lubię z nimi wchodzić w silne, ale krótkotrwałe relacje. Miewam romanse motoryzacyjne, nie jestem długodystansowcem, więc tak raz w roku przynajmniej staram się auto wymienić na inne”, mówił Marcin w wywiadzie dla agencji newseria.pl