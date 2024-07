Ostatnio Joannie Horodyńskiej nie przypadła do gustu stylizacja Mai Sablewskiej z pokazu kolekcji Łukasza Jemioła. Nie dość, że stylistka określiła ją mianem "Najgorszej stylizacji roku", to samą Sablewską porównała do "kloszarda". Dla Mai nie było to miłe, szczególnie, że sama uchodzi za ikonę stylu i jedną z lepiej ubranych Polek.

Reklama

W rozmowie z "Galą" Sablewska odniosła się do osób krytykujących jej styl i koleżanek z branży. Z pewnością Horodyńska ucieszy się czytając tę wypowiedź.

- Mam dość tej ciągłej krytyki mody i tego jak ubierają się gwiazdy. Przecież jeśli ktoś krytykuje na łamach gazety osobę popularną, którą lubi na przykład statystyczna pani Zosia, to jak ta kobieta ma mieć odwagę, aby sama dobrze się ubrać? W naszym kraju krytykowanie przekroczyło już wszelkie możliwe granice. Mam ochotę stanąć i po kolei tym pseudoznawcom mody dać kopa w tyłek.

Maja obiecuje, że w swoim programie nie będzie wczuwała się za bardzo w rolę krytyka modowego:

- W moim programie będę udowadniać, że każda kobieta może być gwiazdą dla siebie i każda może mieć swój styl, jeśli tylko zechce.

Reklama

Horodyńska odpowie? Przy okazji przypomnijmy najlepsze stylizacje Sablewskiej: