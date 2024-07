Wczoraj wieczorem w warszawskim butiku Ralpha Laurena odbyła się prezentacja jego najnowszej kolekcji. Okazuje się, że projektant ma wielu fanów wśród polskich celebrytów, gdyż na imprezie zjawił się ich niemały tłum.

Najlepiej na evencie wyglądała m.in. Maja Sablewska. Jej rockowo-glamourowy styl jest niemal zawsze trafiony. Połyskujące legginsy z jej kolekcji dla Mohito Połączyła z futrem i T-shirtem z nadrukiem. Dla nas Bomba!

Na bardziej eleganckie stylizacje zdecydowały się Kasia Cichopek i Anna Mucha. Kasia Cichopek wybrała klasyczny, ale wciąż modny zestaw. Biała koszula, jedwabne spodnie i szpilki na platformie, a do tego kopertówka Gucci. Anna Mucha, postawiła na szyk w stylu retro. Niebieska sukienka i toczek z woalką bardzo do niej pasuje.

Nic dziwnego, że zwróciliśmy również uwagę na look Małgosi Sochy. Wyglądała jak zwykle świetnie. Czarne rurki i szpilki, jedwabna bluzka i płaszczyk w stylu Chanel, a do tego skórzana torebka marki Tous, której aktorka jest amabasadorką. Prosty i szykowny look gotowy!