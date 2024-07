Rzecznik prezydenta Marek Magierowski tłumaczył w Radiu Zet nocną aktywność Andrzeja Dudy na portalach społecznościowych. Czemu więc o godz. 2 w nocy wysyła swoje selfie młodym internautkom?

- Pan prezydent jest sową. Pracuje w nocy. Czasami nawiązuje kontakt z użytkownikami Twittera – mówił w Radio Zet rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. I dalej: - Jeżeli ktoś zadaje mu pytanie, a ktoś chce nawiązać konwersację z panem prezydentem, a on akurat jest na Twitterze i ma na to czas, to odpowiada na twity – mówił Marek Magierowski.