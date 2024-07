1 z 8

Ryszard Rynkowski chciał popelnić samobójstwo?

Ryszard Rynkowski został zatrzymany przez policję w swoim domu w Brodnicy. Artysta miał grozić, wymachiwać bronią i grozić, że odbierze sobie życie. Rynkowski był po wpływem alkoholu. Funkcjonariusze policji zmusili go, by oddał broń. Muzyk spędził noc w areszcie, a następnie trafił do szpitala psychiatrycznego w Świeciu - czytamy na łamach "Super Expressu". Co dokładnie się wydarzyło?

Według oświadczenie menadżera Ryszarda Rynkowskiego, artysta po prostu przechodził gorsze chwile.

Badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie był alkohol, ale nie był pijany. Miał po prostu słabszy dzień. Żona zadzwoniła na policję i go zatrzymali - powiedział Bogdan Zep w rozmowie z portalem WirtualnaPolska.pl.

A jak sytuację z domu Rynkowskiego opisali policjanci, którzy byli na miejscu?

