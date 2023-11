Tatiana Mindewicz-Puacz, którą widzowie kojarzą przede wszystkim z programu "Projekt Lady", na co dzień również pracuje przy kampaniach społecznych. Mentorka zapewnia, że los zwierząt nie jest jej obojętny. Jednak Tatiana Mindewicz-Puacz w rozmowie z party.pl zwraca uwagę na jedną, bardzo ważną kwestię: w jaki sposób bronimy naszych poglądów i przekonań.

- Nie znam całego przebiegu tej historii, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, co moim zdaniem bardzo istotne, a umknęło uwadze osób głośno wypowiadających się w tym temacie. Niezależnie od tego, jak ważna jest sprawa społeczna, najskuteczniejszą metodą zmiany przekonań innych i obrony własnych - jest edukacja, dialog. Jeśli te kwestie zostają zepchnięte na drugi plan, a dochodzi do obraźliwych ocen personalnych, emocjonalnych uwag, to siłą rzeczy trudno mówić, że to „walka o przekonania”. Wchodzenia w osobiste obszary, komentowania stylu (wyglądu), „wywoływania do tablicy” rodziny nie sposób nazwać dyskusją, czy walką o słuszną sprawę. Charakter tego typu wypowiedzi daleko odbiega od kwestii testowania kosmetyków na zwierzętach. Warto też zauważyć, że firm, które testują produkty na zwierzętach, jest znacznie więcej niż tych, które tego nie robią. Czy to w porządku? Nie. Czy powinno się to zmieniać? Tak. Ale czy obrażanie i atakowanie pomaga rozwiązać ten problem? Nie - zapewnia w rozmowie z party.pl Tatiana Mindewicz-Puacz.