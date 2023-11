Ale jesteś też coachem?

Telewizja była ci potrzebna?

Skłamałabym, mówiąc: nie. Łatwiej działać, kiedy jest się osobą przynajmniej trochę rozpoznawalną. Wcześniej miałam kilka prób w różnych formatach telewizyjnych. Jednak nie były to specjalnie udane próby. Zrozumiałam dzięki nim, że nie chodzi o to, żeby „być na dużym ekranie”, tylko o to, by być tam w konkretnym celu. Pomysł z „Projektem Lady” idealnie się wpasował w to, co kocham robić. Producenci dali mi ogromną szansę. Rola mentorki prowadzącej warsztaty rozwojowe, z tego co wiem, jest tylko w polskiej wersji programu. W edycjach zagranicznych większość uwagi skupia się na znajomości zasad savoir-vivre’u.