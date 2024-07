1 z 6

To już pewne! Najsłynniejsza para Hollywood postanowiła się rozstać. Zaledwie po dwóch latach od ślubu Angelina Jolie złożyła wniosek rozwodowy. I chociaż o problemach w związku Angeliny i Brada Pitta prasa plotkowała już od kilku miesięcy, to nikt nie spodziewał się takiego zakończenia ich małżeństwa. Zagraniczne media spekulują, że głównym powodem rozstania aktorów mógł być romans Brada z aktorką Marion Cotillard.

Czy to Marion, laureatka Oscara, rozbiła małżeństwo Brada Pitta i Angeliny Jolie? Według informacji Daily Mail piękna gwiazda jest wstrząśnięta plotkami, że to ona przyczyniła się do rozwodu. 40-letnia francuska gwiazda jest w szczęśliwym związku z 43-letnim aktorem Guillaume Canet.

Są razem szczęśliwi i tego typu podejrzenia nie są tym, co chcieliby usłyszeć - Daily Mail cytuje członka rodziny Marion. - Twierdzenia, że zdradza Guillaume z Bradem są dla niej kompletnie dewastujące. To nie w jej stylu - dodaje.

Aktorka ciężko pracuje nad swoją karierą i wychowuje 5-letniego synka Marcela.

Cieszy się rodziną i chciałaby, by tak zostało. A to, co się stało jest dla niej ogromnym szokiem - podaje portal.

Cotillard i Pitt występują w thrillerze Allied, który trafi na ekrany 23 listopada. Portal pisze o chemii między aktorami, którą widać na ekranie.

Zobaczcie zwiastun

Myślicie, że Brad Pitt rzeczywiście miał romans z Marion Cotillard?

