Andrzej Pietras skomentował rozwód z Beatą Kozidrak! W poniedziałek Fakt poinformował, że wokalistka złożyła pozew rozwodowy 10 maja. Oznacza to, że jej 35-letni związek dobiegł końca. Już od dłuższego czasu plotkowano o tym, że małżeństwie Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa nie działo się najlepiej. Pierwszym sygnałem była wyprowadzka piosenkarki z Lublina do Warszawy i nagrywanie solowych płyt, czym podobno chciała udowodnić mężowi, że świetnie sobie radzi sama. "Super Express" sprawdził, czy sprawa rzeczywiście jest w sądzie:

10 maja wpłynął pozew rozwodowy pani Beaty P. i Andrzeja P. Termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony - Super Express cytuje to, co usłyszał w sądzie w Lublinie.

Tabloid zapytał również o komentarz głównego zainteresowanego, męża gwiazdy, Andrzeja Pietrasa. Co powiedział menadżer Bajmu?

Słucham? Nie odniosę się do tego, bo jeszcze nie czytałem, muszę sprawdzić... Proszę zapytać o to Panią Beatę. Przyjdzie moment, to się będę wypowiadać.