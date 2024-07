Jakiś czas temu w moje ręce wpadł rozświetlacz marki Bobbi Brown, który obok słynnego podkładu w sztyfcie Shimmer Brick jest najbardziej cenionym produktem tej marki.

Każda kostka składa się z iskrzącej gamy kolorów, która wyczarowuje na policzkach naturalną opaleniznę. Odbijając promienie świetlne dodaje skórze promiennego blasku i świeżości. Można go używać również jak: cieni do powiek, pudru brązujące lub rozświetlacza do dekoltu. Dodatkowo kosmetyk ma piękne opakowanie i jest bardzo wydajny. Jedynym minusem tego produktu jest cena, ale czasem warto pozwolić sobie na odrobinę luksusu.

Shimmer Brick Bobbi Brown, cena, ok. 219 zł