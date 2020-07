Rossmann wyprzedaje hitowy rozświetlacz 30 procent taniej „Efekt glass skin murowany!”

Makijaż z efektem glow wciąż pozostaje na topie. Najlepiej jednak, gdy połysk na cerze sprawia wrażenie mokrej tafli, a nie brokatu. Z tego względu warto wybierać rozświetlacze z bardzo małymi drobinami, które mocno odbiją światło. Należy do nich High Glass marki NYX Professional, który można teraz znaleźć na promocji w Rossmannie za niecałe 27 zł.

Mat. prasowe

Plastyczny rozświetlacz z Rossmanna

Rozświetlacz High Glass ma wyjątkowo plastyczną formułę w stylu „bouncy”, dlatego może być nakładany zarówno pędzlem, jak i opuszką palca. W tej drugiej opcji aplikacja jest znacznie wygodniejsza i pozwala uzyskać bardziej intensywny efekt. Produkt tworzy na cerze czysty połysk imitujący mokrą taflę bez widocznych drobinek. Sprawia, że skóra wygląda wyjątkowo świeżo. Ma ciepły, lekko złoty odcień i pasuje do większości karnacji. Jest idealny również na powieki i kości obojczykowe. Świetnie łączy się z innymi produktami do makijażu i jest trwały - nie ściera się nawet od przypadkowego dotyku i wygląda perfekcyjnie przez cały dzień. Na wizażu został oceniony na 4,8/5.

„Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. High Gloss jest gumowy i miękki w dotyku. Ma uniwersalny odcień i mikroskopijne drobinki, dzięki czemu daje naturalny efekt, który można stopniować. Jest świetny.”

„Tworzy mega blask i dobrze spisuje się przy różnych karnacjach. W zależności od upodobań może być delikatny lub bardzo intensywny. Ma przystępną cenę, a jakość o wiele lepszą od wielu drogich produktów.”

„Ten rozświetlacz to prawdziwe cudo! Efekt glass skin murowany! Sprawia, że twarz staje się promienna i wygląda zdrowo. Dzięki niemu na dobre można pożegnać się z efektem ziemistej i zmęczonej cery. Złote drobinki cudownie się mienią, jednak co ważne, nie wygląda to tandetnie, a bardzo subtelnie” - piszą wizażanki.