Wraz ze zbliżającą się jesienią powoli zmieniają się trendy w makijażu, ale na topie nadal pozostają looki pełne blasku. Na pokazach dominowała nie tylko skóra lśniąca jak tafla wody, ale również ta hojnie obsypana brokatem. Mieniące się drobinki zawsze sprawiają, że makijaż robi większe wrażenie i zyskuje bardziej artystycznych wyraz. Do wykonania takiego make up’u idealnie nadaje się rozświetlacz Selfie od Wibo, który warto upolować na obecnej promocji w Rossmannie za 7,29 zł.

Brokatowy rozświetlacz z Rossmanna

Rozświetlacz selfie zamknięty jest w małym słoiczku i przypomina pigment do makijażu oczu. Nie jest to jednak mylące, gdyż w tym celu również świetnie się sprawdza. Ma sypką konsystencję o drobno zmielonych drobinach. Bardzo mocno rozświetla skórę i nadaje jej wyraźny połysk. Kosmetyk dostępny jest w klasycznej złotej wersji oraz różowej i fioletowej. Dwa ostatnie warianty mają subtelny kolor oraz dają delikatny efekt syrenki. Świetnie wyglądają nałożone równocześnie na powieki, skronie, czubek nosa i łuk kupidyna. Formuła produktu jest dość trwała, ale warto utrwalić go fixerem. Mały słoiczek rozświetlacza wystarcza na bardzo długo. Na wizażu kosmetyk został oceniony na 3,6/5.

„Bardzo dobry rozświetlacz w formie drobno zmielonego brokatu. Niesamowicie się błyszczy. Lubię go używać nie tylko tradycyjnie na policzki, ale też na powieki. Jest niezmiernie wydajny.”

„Posiadam ten w kolorze złotym. Oh jak to pięknie błyszczy! Czyste złoto. Używam go często na imprezy, zarówno na twarz, jak i na powieki. Trochę się osypuje, ale razem z fixerem daje naprawdę fajny efekt.”

„Selfie od Wibo doskonale rozświetla skórę. Jego kolor jest delikatny co sprawia, że dobrze komponuje się z każdym makijażem. U mnie to numer jeden w kwestii połysk. W dodatku wystarcza na długi okres czasu” - oceniają wizażanki.