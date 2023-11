Makijaż inspirowany odcieniami piasku na plaży… jest w sam raz na lato! Beach Metals, nowa, letnia kolekcja marki Bobbi Brown, to kosmetyki, które pozwolą ci zrobić złocisty, delikatny makijaż. Idealny do opalonej skóry!

Reklama

Beach Metals Bobbi Brown: ideał na lato 2019

Kolekcja Beach Bobbi Brown nie jest duża, ale została świetnie przemyślana - wszystkie kosmetyki pasują do siebie kolorystycznie, uzupełniają się i można ich używać na różne sposoby. Wiemy, co to za cuda!

Kolekcję tworzą kultowy już Highlighting Powder oraz duet bestsellerowych Bronzing Powders w efektownych opakowaniach. Nowością są kremowe cienie High Shine Liquid Metal, dające efekt skrzących, mokrych powiek.

Mat. prasowe

Rozświetlacz Highlighting Powder (225 zł) odbija światło i dodaje skórze blasku. Nadaje się też idealnie do strobingu. Pozostawia skórę jedwabiście gładką i ma odcień świeżego, subtelnego różu.

Mat. prasowe

Paleta Bronzing Powder Duo (185 zł) to dopełniający się duet matowych i rozświetlających pudrów brązujących, które dają efekt skóry muśniętej słońcem. Do wyboru są dwa zestawy odcieni.

Mat. prasowe

Cienie High Shine Liquid Eye Shadow (117 zł) to limitowane kosmetyki o wyjątkowej formule na bazie wody. Zapewniają ultralśniące wykończenie i… natychmiastowe uczucie odświeżenia. Do wyboru są cztery kolory w odcieniach złota.