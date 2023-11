Ulla Johnson, projektantka mody z Nowego Jorku, we współpracy z marką Bobbi Brown stworzyła limitowaną kolekcję kosmetyków. Linia jest prosta i subtelna, tak jak jej projekty. Ulla Johnson każdemu produktowi nadała nazwę, która pochodzi od jej ukochanych bohaterek lub muz. Chciała stworzyć kosmetyki, które odzwierciedlałyby jej estetykę, dlatego zaprojektowała kolekcję delikatnych róży i kremowych rozświetlaczy, błyszczących, pastelowych cieni i wyrazistej pomadki, które nadają się do stworzenia looku zarówno na dzień, jak i na noc.

W kolekcji można znaleźć: Minou Eye Palette, Esme & Inez Cheek Palettes, Extra Lip Tint w kolorze Bare Sparkle oraz Crushed Lip Color w kolorze LouLou.

MINOU | Eye Palette

Limitowana paleta cieni do powiek to zestaw nowych oraz uwielbianych przez fanów, delikatnych, połyskujących cieni, autorstwa Ulli. Pięć neutralnych, a jednocześnie uniwersalnych odcieni może posłużyć do stworzenia wielowymiarowego makijażu oka. Cienie znalazły się w pięknym opakowaniu z kwiecistym nadrukiem - słynnym wzorem Ulli.

ESME & YNEZ | Cheek Palettes

Limitowana paleta do policzków z różem i rozświetlaczem w kremowej formule. Połączenie kultowego Pot Rouge do policzków i ust z rozświetlaczem. Każda paleta zawiera mini fiolkę z wygładzającym Extra Face Oil, który zapewnia cerze dodatkowego nawilżenia i blasku.

Extra Lip Tint | Bare Pink & Sparkle

To podkreślający kolor ust balsam w klasycznym odcieniu Bare Pink oraz limitowanej edycji Bare Sparkle - klasyczny odcień z odrobiną połysku.

Crushed Lip Color | LouLou

Limitowana edycja luksusowej pomadki Crushed Lip Color. Miękka, matowa, mocno napigmentowana szminka o żywym pomarańczowo-czerwonym kolorze.

