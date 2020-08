Rossmann wyprzedaje ulubiony rozświetlacz youtuberek. Teraz dostępny jest za niecałe 16 zł

Odpowiedni rozświetlacz potrafi diametralnie zmienić charakter makijażu. Połysk dodaje skórze świeżości i sprawia, że cały look wygląd na bardziej dopracowany. Wśród rozświetlaczy najbardziej uniwersalne są te o złotym wykończeniu - pasują do większości karnacji i sprawdzają się zarówno przy dziennych, jak i wieczorowych make up’ach. Teraz warto wybierać zwłaszcza te, które dają efekt mokrej tafli jak np. MegaGlo marki Wet n Wild, który szczególnie przypadł do gustu wielu youtuberkom w tym m.in KathlennLighs i Iluvsarahii.

Mat. prasowe

Ulubiony rozświetlacz youtuberek z Rossmanna

Kosmetyk dostępny jest w Rossmannie w dwóch złotych odcieniach: Precious Petals i Blossom Glow. Obecnie przecenione są o ponad 30% i kosztują niecałe 16 zł. Niezależnie od wariantu MegaGlo ma intensywny kolor (zwłaszcza Precious Petals) dlatego świetnie sprawdzi się latem przy lekko opalonej skórze. Daje wyraźny efekt złotej tafli, której intensywność można stopniować, ale wciąż jest to zdecydowanie produkt dla fanek mocnego blasku. Formuła rozświetlacza zawiera bardzo drobne drobiny, dzięki czemu po nałożeniu skóra nie wygląda jak obsypana brokatem. MegaGlow może z powodzeniem zastąpić też cień do powiek. Jest też bardzo wydajny i trwały. Na wizażu zdobył 4,5/5.

„Kupiłam odcień Precious Petals skuszona pozytywnymi opiniami w internecie i zakochałam się! Nadaje piękny, brzoskwiniowo-złoty blask, który można stopniować. Jest dość ciemny, ale na sezon letni sprawdzi się idealnie!”

„Rozświetlacz mocno odbija światło i dodaje skórze świeżości. Nie jest suchy i trzyma się na przez cały dzień. Plus ma świetną cenę.”

„Kupiłam go po zachętach youtuberek. Odcień Precious Petals jest fantastyczny chociaż raczej nie będzie odpowiedni dla bladziochów i osób, które nie lubią rozświetlaczy w kolorze , bo mamy tutaj do czynienia z porządnym złotem. Po aplikacji na skórze powstaje efekt pięknej, tafli. Z pewnością będzie to mój ulubieniec na lato” - oceniają wizażanki.