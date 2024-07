Kasia Cichopek jest jedną z najsympatyczniejszych polskich gwiazd. Tuż po urodzeniu dziecka szybko wróciła do formy, dlatego też reklamodawcy biją się o jej udział w kampaniach. Niedawno aktorka podpisała duży kontrakt na reklamę zabawek dla dzieci, na którym zarobi małą fortunę. Przypomnijmy: Cichopek będzie reklamować zabawki dla dzieci. Zarobi na tym fortunę

Dziś fakt.pl podał informacje, że Kasia przegrała wcześniej walkę o kontrakt z marką środków czyszczących, której ostatecznie twarzą została Małgorzata Rozenek. Podobno to Perfekcyjna okazała się lepszą ambasadorką m.in. płynów do mycia podłóg, przez co Cichopek straciła ponad 600 tysięcy złotych! Skontaktowaliśmy się z menadżerką Cichopek, która specjalnie dla AfterParty.pl zdementowała te doniesienia :

Kaśka dostała propozycję udziału w tej reklamie już w październiku zeszłego roku. Tylko, że jak się okazało, że będzie to reklama środków czyszczących, Kaśka się nie zgodziła już na pierwszym spotkaniu. Nie chce być kojarzona z takimi produktami, a firma zaczęła szukać innej kandydatki. Taką decyzję podjęłyśmy wspólnie i wcale nad tym nie ubolewamy, szczególnie, że Kaśka podpisała inny kontrakt w tym czasie - mówi Aldona Wleklak, agentka gwiazdy

Wyobrażacie sobie Kasię promującą środki czystości? Dla nas to widok bardzo abstrakcyjny.

