Dobra passa Małgorzaty Rozenek trwa. Gwiazda jest zakochana i już nie ukrywa swojej miłości, a to widać, bo ostatnio wręcz promienieje. Również w życiu zawodowym może liczyć na pomyślne wieści. Pracuje na planie "Bitwy o Dom", a niebawem zobaczymy ją w reklamie środków czystości. Przypomnijmy: Rozenek podpisała DUŻY kontrakt z polską marką. Wystąpi w reklamie...

Gwiazda od dwóch lat regularnie odmawiała udziału w jakichkolwiek kampaniach reklamowych, ale w końcu dała się przekonać. Nie jest też tajemnicą, że jej kontrakt będzie opiewał na naprawdę imponującą kwotę, co również nie pozostało bez znaczenia. Co dokładnie będzie reklamować Perfekcyjna? Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Rozenek będzie promować płyn do podłogi producenta LAKMA. Chodzi najprawdopodobniej o dobrze już znany Sidolux.

Waszym zdaniem Małgorzata Rozenek to odpowiednia osoba do takiej reklamy?

