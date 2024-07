Kasia Cichopek po urodzeniu drugiego dziecka szybko wróciła do formy sprzed porodu oraz na plan serialu "M jak miłość". Chcąc maksymalnie wykorzystać chwile z najmłodszą pociechą, zdecydowała się na zagraniczne wakacje z całą rodziną. Zabrała również córeczkę do SPA, gdzie relaksowała się przed powrotem do pracy i po krótkim pobycie w szpitalu do którego trafiła z powodu odwodnienia organizmu. Przypomnijmy: Kasia cichopek w SPA. Spędza czas z córeczką

Ostatnio o Kasi mówiło się sporo w kontekście jej ewentualnego udziału w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Jeden z tabloidów napisał nawet, że aktorka nie przeszła castingów i dlatego nie zobaczymy jej jesienią w Polsacie. Gwiazda natychmiast zareagowała i wystosowała stosowne oświadczenie w którym informuje, że nigdy nie doszło do rozmów z producentami, ponieważ wychowanie dzieci i rola w telenoweli, pochłaniają jej zbyt dużo czasu.

Kasia znalazła jednak czas na inne przedsięwzięcie. Jak udało nam się dowiedzieć od menadżerki gwiazdy Aldony Wleklak, już we wrześniu Kasia weźmie udział w projekcie reklamowym dla firmy Dumel Discovery, która jest producentem zabawek edukacyjnych. Równie pracowite będą wakacje gwiazdy, ponieważ je także spędzi oddając się innym projektom.



Od września Kasia będzie reklamowała zabawkę dla dziewczynek. Będzie to typowa zabawka z elementami edukacyjnymi. Kasia zawsze chciała mieć taką, kiedy była dzieckiem, a teraz jej córeczka będzie mogła się nią bawić. Firma, która je produkuje podarowała zabawki zarówno dla Helenki jak i Adasia. Współpraca póki co przewidziana jest na rok, ale nie wykluczamy, że zostanie przedłużona. Firma chce także współpracować z fundacją założoną przez Kasię. Oprócz pracy na planie na Kasię czekają cztery duże imprezy promujące miasta. Jeśli natomiast chodzi o wakacje to wraz z Marcinem wybiorą się nad polskie morze w ustronne miejsce. Mogę zdradzić, ze Marcin przygotowuje się do otwarcia trzeciej szkoły tańca, ale w planach jest także czwarta. - zdradza.



Mamy nadzieję, że zbyt duży natłok obowiązków nie skończy się dla Kasi tak jaki kilka miesięcy temu.

