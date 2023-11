Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najbardziej zgodnych par w polskim showbiznesie, która nie tylko dzieli ze sobą życie prywatne, ale ma również okazję wspólnie prowadzić poranny program "Pytanie na śniadanie". Według ostatnich doniesień para ta będzie miała okazję poprowadzić już niebawem wyjątkowy event. Teraz jednak do sieci trafiły pogłoski o tym, że Katarzyna Cichopek wybierze się w samotną podróż jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. O co chodzi?

Reklama

Katarzyna Cichopek wyjedzie przed Bożym Narodzeniem?

Katarzyna Cichopek realizuje się na naprawdę wielu polach. Oprócz kariery prezenterki, widzowie mogą ją niezmiennie oglądać w popularnym serialu "M jak miłość", a także jest twarzą swojej marki kosmetycznej. Tym razem jednak pojawiły się informacje o tym, że Katarzyna Cichopek dostała jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę, która dotyczy wyjazdu za ocean.

Czy taka zawodowa szansa oznacza rozstanie z Maciejem Kurzajewskim? Na szczęście, nastąpi to tylko na niedługi czas, gdy Katarzyna Cichopek wybierze się do USA, aby wziąć udział w tak zwanym "Wielkim kolędowaniu", które będzie wyjątkowym spotkaniem w polskich kościołach w Stanach Zjednoczonych.

Moimi mili. Witam was bardzo serdecznie. Chciałabym z wielką radością przekazać informację, że w tym roku w grudniu odwiedzę Stany Zjednoczone. Muzycznie. Będziemy wspólnie przypominać państwu najpiękniejsze utwory świąteczne. Szczegóły niebawem. Do zobaczenia - przekazała fanom Katarzyna Cichopek.

Zobacz także: Nowe ujęcie Katarzyny Cichopek podzieliło fanów. Wszystko przez ten szczegół

Wygląda na to, że prezenterkę czeka nowe zawodowe wyzwanie. Czy Maciej Kurzajewski będzie towarzyszył partnerce za oceanem? Tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest jednak pewne - do tej pory prowadząca "Pytanie na śniadanie" mogła liczyć na wsparcie partnera w każdych okolicznościach. Wszystko wskazuje więc na to, że i w tym wypadku tak będzie.

Chociaż organizatorzy wydarzenia w Stanach Zjednoczonych nie ujawnili jeszcze szczegółów odnośnie tego eventu, już teraz wiadomo, że spotkanie odbędzie się w polskich kościołach za oceanem. Na scenie wystąpią między innymi Edyta Górniak, Grzegorz Hyży oraz zespół Akcent. Z pewnością będzie to wyjątkowe i emocjonujące wydarzenie, które przyciągnie wielu fanów.

Instagram @katarzynacichopek

Fakt, że Maciej Kurzajewski nie wystąpi obok Katarzyny Cichopek na scenie w Stanach Zjednoczonych, nie oznacza, że prezenterzy nie będą mieli w tym roku szansy na kolejne wspólne wyzwanie zawodowe. Jak okazało się jakiś czas temu, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzą galę podsumowującą drugą edycję kampanii "Badaj się regularnie".

Czekamy już na efekty tych działań!

Reklama

Zobacz także: Najpierw plotki o kryzysie, a teraz to. Cichopek próbuje przekazać coś fanom? "Trzeba się ratować"