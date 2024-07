Już dzisiaj Rozalia Mancewicz powie "tak". Miss Polonia stanie na ślubnym kobiercu z Marcinem Jaworskim w małym, drewnianym kościółku na Podlasiu. Do wielkiego wydarzenia pozostało już tylko kilka godzin, dlatego z tej okazji piękna modelka postanowiła pokazać swoim fanom zdjęcie w ślubnej sukni, na którą ostatecznie zdecydowała się.

Ewa Wojciechowska na swoim blogu pokazała nie tylko wyjątkową sesję, ale też przeprowadziła krótki wywiad z panną młodą.

Tak!!! I jest piękna! Kiedy razem z mamą i siostrami poszłyśmy do salonu sukien ślubnych naszej znajomej, wspaniałej pani Eli Wierzbickiej, z którą znam się od 10 lat, bardzo szybko się zdecydowałam na tę jedną suknię. Pani Ela przyniosła sześć sukienek do przymiarki i przy trzeciej już wiedziałam, że to ta! - powiedziała Rozalia w rozmowie z Ewą Wojciechowską