W mediach społecznościowych Sandry Kubickiej i Alka Barona trwa ślubna relacja. Emocje wciąż nie opadły, a ku zadowoleniu fanów, nowożeńcy chętnie dzielą się kolejnymi szczegółami. Modelka postanowiła pokazać kilka kadrów z samych przygotowań oraz opowiedzieć, jak w ogóle doszło do tego dnia. Okazało się, że niektórych bliskich poinformowali, gdy było już po wszystkim. Co więcej, suknia ślubna Sandry Kubickiej początkowo nie była kupiona z myślą o ślubie.

Sandra Kubicka i Baron wzięli ślub! Kadry z całej ceremonii trafiły do sieci ze sporym opóźnieniem, a zakochanych momentalnie zalała fala gratulacji. Choć fani nie kryli zaskoczenia, zdaje się, że spora większość przywykła już do tego, że para chętnie serwuje im niespodzianki. Podobnie było z informacją o zaręczynach czy ciąży.

Emocje jeszcze nie opadły, a Sandra Kubicka i Alek Baron wciąż podsycają je kolejnymi fotkami z tego wyjątkowego dnia. Teraz modelka opublikowała kilka kadrów z samych przygotowań, a także opisała, jak dokładnie zabrali się za organizację ślubu. Jak się dowiedzieliśmy, sama decyzja o powiedzeniu sobie "tak" akurat tego dnia była dość spontaniczna. Okazało się, że parze zależało jedynie, by stało się to jeszcze przed porodem, dlatego gdy tylko dowiedzieli się o wolnym terminie, zabrali się za przygotowania. Okazało się, że nawet sztab beauty nie do końca wiedział, że szykuje właśnie pannę młodą na jej własny ślub: