Rozalia Mancewicz już za kilka dni zostanie mamą! Miss Polonia jednak codziennie wrzuca do sieci nowe zdjęcia - trzeba przyznać, że gwiazda wygląda świetnie tuż przed porodem. Ciekawe, czy już zdecydowała, jak nazwie synka - możecie jej w tym pomóc w naszej sondzie!

Rozalia Mancewicz spodziewa się synka. Już jakiś czas temu mówiła, że wraz z mężem mają wybrane imiona dla chłopca:

Umówiliśmy się z mężem, że jak będzie dziewczynka to ja wybieram imię, a jak będzie chłopiec to on. Będzie chłopak i Marcin by chciał, żeby to był Walerian lub Antoni - powiedziała w jednym z wywiadów.