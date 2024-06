Miniony weekend był dla Roksany Węgiel bardzo emocjonujący z uwagi na przygotowania i sam występ na festiwalu w Opolu. Jak się jednak okazało, znalazła też czas na odrobinę przyjemności i nie była wcale w tym sama. Razem z ukochanym oraz Michałem Kassinem i jego partnerem spędziła chwile na... szalonej przejażdżce. Co ciekawe, to Kevin Mglej zapewnił im taką rozrywkę.

Roxie Węgiel na podwójnej randce?

Po udziale w "Tańcu z gwiazdami" Roksana Węgiel nie zwalnia tempa. Zdecydowała się raptem na kilkudniowy odpoczynek, a po nim pojechała na Polsat Hit Festiwal, gdzie jak zawsze, zachwyciła publiczność. Zaraz potem, a dokładniej w minioną niedzielę, wzięła udział w 61. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu- Roksana Węgiel zachwyciła w przezroczystym gorsecie w Opolu i wszyscy oniemieli na jej widok.

Lukasz Kalinowski/East News

Na miejscu wspierał ją ukochany, czym początkowo ona sama raczej nie chwaliła się w sieci. Nocą natomiast jej taneczny partner z "TzG" udostępnił na Instagramie nagranie, ujawniając, że on, jego ukochany, Kevin i Roxie wybrali się na wspólną przejażdżkę. Co ciekawe, okazało się, że to Mglej zafundował im rajd cabrioletem po mieście.

Kevin Mglej zrobił nam Dzień Dziecka - obwieścił tancerz.

Od razu widać, że cała czwórka się świetnie bawiła. Roksana i partner Michała usiedli z tyłu i z radością unosili ręce do góry, by jeszcze lepiej poczuć szalejący wiatr. Kassin natomiast najpierw uchwycił na filmie Kevina, siedzącego za kierownicą, a następnie nagrał buziaka, jakiego otrzymał od ukochanego!

Roxie Węgiel szaleje z Kevinem, Michałem Kassinem i jego partnerem Instagram@roxie_wegiel

Warto wspomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu, zanim Michał Kassin dokonał coming outu, plotkowano o jego rzekomym konflikcie z Mglejem. Część internautów snuła domysły o romansie tancerza z Roxie oraz o tym, że Kevin ponoć nie był zadowolony, gdy odkrył, jakiego partnera przydzielono do jego ukochanej.

Finalnie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane i teraz jasne jest, że cała trójka (choć teraz już czwórka) świetnie się ze sobą dogaduje i udało im się zaprzyjaźnić.

Myślicie, że to Michał nauczy Roksanę i Kevina pierwszego tańca na ślub?

Adam Jankowski/REPORTER