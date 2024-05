Michał Kassin już w "Tańcu z Gwiazdami" podczas rozmowy z Pauliną Sykut-Jeżyną informował, że jest zakochany, ale wtedy nie zdecydował się zdradzić nic więcej. Teraz to się zmieniło i Michał Kassin słowami tekstu napisanego przez Wojciecha Młynarskiego przekazał, że znalazł miłość.

Ktoś mnie pokochał niech wszyscy ludzie wiedzą to Michał Kassin zacytował słowa piosenki

Tancerz opublikował też wyjątkowe wideo. Sami zobaczcie!

Michał Kassin jest zakochany!

Michał Kassin ogromną popularność w show-biznesie zdobył za sprawą tanecznego duetu z Roksaną Węgiel w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Para dotarła aż do finału i choć ostatecznie zajęli drugie miejsce, to na parkiecie zaprezentowali swoje niebywałe umiejętności, które zachwyciły nawet Iwonę Pavlović.

Do tej pory o życiu prywatnym tancerza niewiele było wiadomo i wyglądało na to, że zamierza informować o swoim życiu miłosnym. Aż do teraz! Po zakończeniu 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" Michał Kassin zdecydował się na coming out i zdradził, że jest w związku z innym znanym tancerzem Jakubem Pursą, którego doskonale znają widzowie "Tańca z Gwiazdami". Michał Kassin pisze wprost, że jest szczęśliwy i nie chce już tego ukrywać:

Jestem aktualnie przeszczęśliwy i się tego nie wstydzę, piszę to, żeby nie musieć już nic przed nikim udawać, bo życie w prawdzie i w zgodzie ze samym sobą jest najpiękniejsze napisał wprost Michał Kassin

Internauci kibicują relacji Michała Kassina i piszą wprost, że na nagraniu, które opublikował tancerz widać prawdziwą miłość:

Macie miłość w oczach!

Po freestyle’u Anity i Jacka pomyślałam sobie,że mega pasowalibyście do siebie z Michałem. Lepiej się dobrać nie mogliście! Utalentowani, przystojni i młodzi! Super. Szczęścia życzę.

Wiedziałam. Bije od was taki ogień! Kibicuje całym sercem

Bardzo się cieszę Waszym szczęściem. Dużo miłości Wam życzę

Jesteście super- piękna miłość i tak trzymać Panowie

