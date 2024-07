Kto nie zna zespołu Roxette? Piosenka „It Must Have Been Love” z filmu „Pretty Woman” czy „Listen to Your Heart” są kultowe!

Dlatego nic dziwnego, że zespół jest w Polsce bardzo popularny i regularnie przyjeżdża do nas na koncerty.

Wczoraj na warszawskim Torwarze Roxette zagrał koncert w ramach jubileuszowej trasy 30-lecia zespołu i przygotował niespodziankę. Gitarzysta Christoffer Lundquist zagrał przebój Zbigniewa Wodeckiego „Pszczółka Maja”!

Fani zespołu byli wręcz w bajkowym nastroju :)! Zresztą posłuchajcie sami.