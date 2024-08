Tragiczna śmierć na koncercie. Zespół opublikował poruszające pożegnanie

W trakcie koncertu Metalliki doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z wiernych fanów zespołu nagle zasłabł. Lorne przebywał w sektorze Snake Pit dla największych wielbicieli grupy. Niestety mężczyzna zmarł. Muzycy pożegnali go we wzruszającym wpisie.