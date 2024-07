Weronika Rosati nie zwalnia tempa! Od jakiegoś czasu aktorka ma szansę współpracować z wielkimi gwiazdami Hollywood. Rosati występowała już m.in. z Sharon Stone i Sylvestrem Stallone i wciąż walczy o kolejne role w zagranicznych produkcjach.

Jak informuje „Fakt” Weronika Rosati już wkrótce zagra w filmie „Planet B-Boy”. Obok naszej aktorki wystąpi również były chłopak Rihanny, Chris Brown! Ten sam, który kilka lat temu pobił piosenkarkę!

Weronika zagra żonę tancerza, który przygotowuje się do konkursu tańca. Jak podaje tabloid, nie będzie to duża rola, a jedynie krótki epizod.

My jednak gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

