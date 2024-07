O romansie Paulli i Dj Adamus mówi się już od kilku tygodni. Para konsekwentnie milczy w tym temacie, jednak zdjęcia czy to paparazzi czy z oficjalnych imprez mówią same za siebie - bardzo dobrze się ze sobą dogadują. Przypomnijmy: O romansie Paulli i Dj Adamusa mówi cała branża. Te zdjęcia podsycą atmosferę

Reklama

Wczoraj artystka i Dj wystąpili razem podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem. Artystka wykonała swój największy hit "Od dziś" oraz utwór "I Wanna Dance with Somebody". W pewnym momencie Ignasiak zaprosiła na scenę Adamusa, poprzedzając to poważną deklaracją: "Kocham go!". Duet idealnie zgrał się na scenie i porwał publiczność żywiołową muzyką. Nie wiadomo, jakie intencje kierowały Paullą, ale takie wyznanie przed milionową publicznością na pewno zapadnie w pamięć wszystkim.

Oglądaliście występ Paulli i Dj Adamusa?

Zobacz: Miało być seksownie i z polotem, wyszło źle. Oto najgorsza sylwestrowa kreacja w tym roku

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na Sylwestrze z Polsatem: