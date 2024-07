To już trzecia edycja programu "Rolnik szuka żony". W popularnym show TVP1 rolnicy i rolniczki szukają swojej drugiej połówki. Kto wystąpi w trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony"? Oprócz Szymona, który w towarzystwie Marty Manowskiej pojawił się na prezentacji jesiennej ramówki TVP, w wielkim hicie pojawią się również: Monika, Łukasz, Marek oraz Zbigniew - pszczelarz z Lubelszczyzny, którego ujawniła sama prowadząca program już kilka miesięcy temu.

Rolnik szuka żony 3, odcinek 1. Relacja NA ŻYWO.

Myślicie, że nowi bohaterowie, czyli Łukasz, Szymon, Monika, Zbigniew i Marek to najlepszy wybór ze wszystkich 10 kandydatów do Rolnik szuka żony 3, którzy się zgłosili do programu?

22:10 Koniec czytania listów. Rolnicy wybrali! Za tydzień pierwsze spotkania z 10 wybranymi osobami z listów. Nie możemy się doczekać, by poznać wszystkie pani i panów! :)

22:10 Rolnicy i rolniczka są zachwyceni listami, jest wzruszająco i cieszą się, że się spodobali.

22:09 Szymonowi najbardziej podoba się list kończący się -

Niech Bóg cię prowadzi we wszystkich twoich decyzjach.

22:06 Markowi pomaga syn, wybierają po... zdjęciach panie :). Marek uważa, że kobieta idealna nie istnieje. Czy zmieni zdanie po edycji programu?

22:03 Monika ma problem z wyborem... panowie jej się podobają. A najbardziej Filip, co startuje w zawodach konnych i pewien kucharz.

22:01 Zbigniew wyznaje:

Ja czuje ze psychicznie i fizycznie ta kobieta mi jest potrzebna.

21:58 Szymon wybiera dziewczyny, głównie te, które chcą zachować czystość do ślubu! Przeszła dziewczyna, która mieszka na Helu i która była 9 miesięcy w klasztorze. Wszystkie, które są katoliczkami, ale zainteresował się baptystką, w której sercu jest też Bóg....

21:55 Marek jest bardzo niezdecydowane, wszystkie listy odbiera na - nie wiem. Chce poznać wszystkie dziewczyny.

21:49 Łukasz jest bardzo wybredny. Odrzucił już panią ze stacji, ze służb mundurowych i seksuolog. Ale przypadła mu do gustu dziewczyna, która jest położną i odbiera porody.

21:48 Rolnicy i rolniczka mają wybrać po 10 osób z listów.

21: 45 Zbigniew ogląda i czyta listy. Najpierw patrzy na zdjęcia! Pierwsza wybrana to Łucja.

21:42 Piąty uczestnik to Szymon 29 lat. (Historia Szymona z rolnik szuka żony 3)

Skreślam dziewczyny innego wyznania, szukam katoliczki! - mówi Szymon.

Aby była pracowita była, bo pracy tutaj dużo i szczera - powiedziała mama Szymona.

21:39 Czwarty uczestnik to Marek 44 lat. (Historia Marka z Rolnik szuka żony 3)

Marek zrobił rewolucje w domu na przyjazd pań. Remont pokoi, zaczął robić łazienkę.

Podobają mi się brunetki, mi się drobniutkie dziewczyny, ale fajne są i tęgie baby - skwitował Marek.

21:38 Trzeci uczestnik to Łukasz! 31 lat. (Historia Łukasza z Rolnik szuka żony 3)

Chciał by mieć rodzinę i maleństwo, które biegnie do niego z wyciągniętymi rączkami. Te podróże to jedno, ale to wrażliwy dobry chłopak. Mamy bociany, czekamy, aż coś przyniosą - powiedziała mama Łukasza.

Szczupła i chuda - takiej szukam.

Do urody się przyzwyczaisz z do głupoty nie - powiedziała mu jego mama.

21:35 Druga uczestnika to rolniczka Monika 31 lat. (Historia Moniak z rolnik szuka żony 3)

Pracowita i śliczna dziewczyna i mimo że miała adoratorów to szuka tego, który ja zrozumie i będzie chciał z nią pracować przy zwierzętach.

Ona ma to od Boga, zwierzęta ją rozumieją - mówi mama Moniki.

Szuka mężczyzny silniejszego od siebie, przy kim poczuje się słaba i kruchutka.

21:34 Pierwszy uczestnik to Zbigniew! 57 lat! (Historia Zbigniewa z Rolnik szuka żony 3)

Wesoła, szczera, troskliwa - takiej kobiety będzie szukał. Czy będzie porównywał do zmarłej żony? Chce tylko znaleźć podobną, ale nie chce porównywać.

Nowi uczestnicy Rolnik szuka żony 3 to:

21:28 Wspominamy piękna historię miłości Ani i Grzegorza. Gdzie ich to zaprowadziło? Do ślubu i za kilka miesięcy powitają na świecie syna Jana!

21:25 Zaczęło się! Widzimy - Ślub Agnieszki i Roberta!

Marzeniach się spełniają, jestem zakochana - powiedziała Agnieszka w dniu ślubu. Syn ożenił się i wybrał z miłości - powiedział pan Stanisław, ojciec Roberta. Że cię nie opuszczę aż do śmierci i tak będzie u nas. - powiedziała Agnieszka, a Robert jej przytaknął.

Co będzie się działo w programie? Zapraszamy na naszą relację na żywo, która zacznie się już o 21.25!

Program "Rolnik szuka żony" połączył już kilka par! Pamiętacie Anię i Grzegorza? Para pobrała się i... spodziewa się dziecka! Będzie chłopiec czy dziewczynka?

Ciekawe, czy i tym razem któryś z uczestników skończy na ślubnym kobiercu?